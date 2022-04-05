Более 220 кровель отремонтировали с января в Подмосковье

Почти тысячу кровель отремонтируют в Подмосковье к концу года. Из них 220 уже обновили.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в прошлом году капитально отремонтировали 576 кровель домов.

До конца текущего года всего запланировано отремонтировать 935 кровель Антон Велиховский.

Жители смогут узнать адресную программу ремонта кровель на интерактивной карте, размещенной на сайте fkr-mosreg.ru.

После ремонта на выполненные работы действует гарантийный срок. Его срок составляет пять лет.

На протяжении этого времени подрядная компания несет ответственность за качество. Дефекты потребуется устранять. Об этом сообщил

«Гарантийный период не отменяет обязанность организации не допускать нарушений правил и сроков выполнения работ, максимально оперативно принимать меры по недопущению любого ущерба», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

Ранее стало известно, что по программе губернатора Андрея Воробьева «Мой подъезд» в этом году отремонтируют свыше 6160 внутридомовых площадок Подмосковья.