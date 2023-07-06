Подмосковье 06 июля 2023, 12:44 Более 220 километров дорог обновили в Подмосковье по нацпроекту с начала года Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Ремонт покрытия 80-й дороги завершают в Подмосковье по национальному проекту. Асфальт обновили в Истринском округе — от кругового движения в деревне Давыдовское до поворота на Вишневую улицу в деревне Крючково.

Дорожные службы обновили в Истре более 3,5 километра покрытия, укрепили обочины и нанесли разметку. По отремонтированному участку можно проехать к Новорижскому и Волоколамскому шоссе, в небольшие населенные пункты, а также к местам социального притяжения.

Реклама

«С начала ремонтного сезона в Подмосковье обновили свыше 220 километров покрытия на региональных дорогах в 29 городских округах. К осени в рамках реализации нацпроекта обновят более 700 километров асфальта», – добавили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».