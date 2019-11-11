Более 2,2 тысячи подмосковных семей с детьми-инвалидами получили выплаты. Их можно потратить на питание и одежду

Более 2,2 тысячи семей Подмосковья, которые воспитывают детей-инвалидов, получили выплату в размере 13020 рублей. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Ежегодная выплата в размере 13020 рублей предоставляется семьям, где воспитываются дети-инвалиды и чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимума. Кроме того, дети должны проходить обучение в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения.

Полученные деньги можно потратить на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.

Чтобы получить средства, нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства. При этом нужно собрать пакет документов, среди которых:

— паспорт;

— свидетельство о рождении ребенка;

— справка, подтверждающая факт установления ребенку инвалидности;

— справка, подтверждающая обучение ребенка-инвалида, выданная в образовательной организации Московской области;

— документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

«С начала года общая сумма выплат составляет более 28,7 миллиона рублей, ее уже получили 2 207 семей. Заявления на предоставление выплаты можно подать в управление социальной защиты населения до 29 ноября 2019 года» — добавила Ирина Фаевская.