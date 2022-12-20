Подмосковье 20 декабря 2022, 00:17 Более 22 тысяч владельцев домашних животных в Подмосковье воспользовались онлайн-сервисом «Запись к ветеринару»

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Онлайн-сервис «Запись к ветеринару» запустили в Подмосковье в августе 2023 года. За это время им воспользовались уже более 22 тысяч владельцев домашних животных — это примерно каждый третий. Об этом рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Изначально проект работал в пилотном режиме в нескольких клиниках, сейчас возможность онлайн-записи стала доступна уже в 45 государственных ветеринарных клиниках Подмосковья», — уточнил зампред.

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Наибольшее количество заявок было подано в Домодедове, Щелкове, Мытищах и Одинцове, отметил Георгий Филимонов.

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Чаще всего помощь ветеринара требуется кошкам, собакам и хорькам. Животных преимущественно записывают на осмотры, вакцинацию, кастрацию или стерилизацию. По каждому обращению специалисты уточняют подробности у хозяев животного и, в случае необходимости, дают дополнительную информацию и рекомендации.

Записать животное к ветеринару можно через портал uslugi.mosreg.ru или через мобильное приложение госуслуг Московской области.

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