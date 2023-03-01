Подмосковье 01 марта 2023, 17:46 Более 22 тысяч собраний собственников жилья провели в Подмосковье онлайн за год

Читать 360tv в

Жители Подмосковья уже более трех лет имеют возможность проводить общедомовые собрания в формате онлайн. Проголосовать за решение любого вопроса можно с помощью личного кабинета на сайте, а также в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ».

«За прошлый год жители Подмосковья провели 22,2 тысячи общих собраний собственников онлайн. Наибольшее количество ОСС было проведено в городском округе Шатура — 1,9 тысячи собраний, на втором месте Богородский — 1,3 тысячи ОСС, далее Раменский — 1,2 тысячи проведенных собраний», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

Принять участие в общедомовых вопросах можно в любое время и в любом месте, где доступен интернет. Самыми популярными вопросами на онлайн-обсуждениях стали: текущий ремонт общего имущества МКД, вопросы капремонта, выбор способа управления домом, а также смена УК.

Собственникам из числа физических лиц не нужно дополнительно регистрироваться, так как они авторизуются в системе через учетную запись госуслуг, а юридические лица участвуют в собрании через обращение к администратору.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».