Подмосковье 28 декабря 2023, 16:26 Более 22 тысяч новогодних открыток представили на выставке Музея Победы в Подмосковье

Читать 360tv в

Музей Победы Московской области запустил онлайн-выставку новогодних открыток на сайте. Экспонаты создали участники конкурса «Нарисуй „Елку Победы“» из разных регионов и стран.

«Каждый из рисунков уникален. Тысячи различных сюжетов, напоминающих о традициях празднования Нового года, стали виртуальными открытками. И мы предлагаем всем жителям России с помощью этих открыток поздравить друг друга с наступающим Новым годом», — отметили в Музее Победы.

Реклама

Интернет-пользователи могут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее близким по электронной почте.

Участниками конкурса стали как любители, так и профессионалы. Лучшие открытки определили жюри и пользователи во время онлайн-голосования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».