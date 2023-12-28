28 декабря 2023, 16:26
Более 22 тысяч новогодних открыток представили на выставке Музея Победы в Подмосковье
Музей Победы Московской области запустил онлайн-выставку новогодних открыток на сайте. Экспонаты создали участники конкурса «Нарисуй „Елку Победы“» из разных регионов и стран.
«Каждый из рисунков уникален. Тысячи различных сюжетов, напоминающих о традициях празднования Нового года, стали виртуальными открытками. И мы предлагаем всем жителям России с помощью этих открыток поздравить друг друга с наступающим Новым годом», — отметили в Музее Победы.
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Интернет-пользователи могут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее близким по электронной почте.
Участниками конкурса стали как любители, так и профессионалы. Лучшие открытки определили жюри и пользователи во время онлайн-голосования.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
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Новый год
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