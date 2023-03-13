Подмосковье 13 марта 2023, 10:46 Более 22 тысяч машин эвакуировали в Подмосковье с начала года из-за нарушений правил парковки

Читать 360tv в

С начала года в Московской области эвакуировали свыше 22 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки. В Минтрансе Подмосковья отметили, что это выше показателей аналогичного периода 2022 года в 1,6 раза.

Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону горячей линии Центра безопасности дорожного движения Подмосковья по номеру 8 800 444-58-34 или на сайте.

Реклама

Жителям Московской области напоминают, что неправильная парковка автомобиля мешает проезду экстренных служб и создает заторы.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области продолжают реализовывать десятки дорожных проектов. По его словам, развитие дорожной сети открывает новые возможности, упрощает жизнь людей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».