Более 22 тысяч километров дорог обработали от льда за сутки

За сутки дорожные службы Московской области очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 22 тысяч километров дорог. Для этого на улицы вывели свыше 1,7 тысячи единиц специальной техники. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В первую очередь дорожные службы обрабатывают дороги с интенсивным движением и проезды к социально значимым объектам, а также маршруты общественного транспорта.

«Сегодня на дорогах мобилизовано максимальное число ресурсов: на дорожной сети усиленно работают более 2,8 тысячи дорожных рабочих и около 1,7 тысячи единицы специализированной техники. Осадки продолжаются», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Жителей региона предупредили о возможном гололеде в ночь на 29 января. По прогнозу, мокрый снег местами будет идти до вечера пятницы.

Министерство транспорта региона предупредило водителей об опасной ситуации на дорогах. Автолюбителей призвали быть аккуратными и избегать резких маневров, держать дистанцию и не превышать скорость.