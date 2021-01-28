Более 22 тысяч километров дорог обработали от льда за сутки
В первую очередь дорожные службы обрабатывают дороги с интенсивным движением и проезды к социально значимым объектам, а также маршруты общественного транспорта.
«Сегодня на дорогах мобилизовано максимальное число ресурсов: на дорожной сети усиленно работают более 2,8 тысячи дорожных рабочих и около 1,7 тысячи единицы специализированной техники. Осадки продолжаются», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Жителей региона предупредили о возможном гололеде в ночь на 29 января. По прогнозу, мокрый снег местами будет идти до вечера пятницы.
Министерство транспорта региона предупредило водителей об опасной ситуации на дорогах. Автолюбителей призвали быть аккуратными и избегать резких маневров, держать дистанцию и не превышать скорость.