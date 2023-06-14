Подмосковье 14 июня 2023, 04:22 Более 22% теплосетей Подмосковья подготовили к отопительному сезону МинЖКХ

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Более 22% тепловых сетей Московской области подготовили к началу отопительного периода 2023–2024 годов. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Всего с 4 апреля оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» для проведения гидроиспытаний 877 раз выезжали в населенные пункты Подмосковья. В итоге специалисты проверили 2439 километров теплосетей и выявили 102 утечки. Больше всего неполадок нашли на теплопроводах в Орехово-Зуеве и Шатуре.

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Полностью тепловые сети проверили в Зарайске, Луховицах, Лыткарине и ЗАТО Восход. Еще не приступали к проведению гидроиспытаний в Королеве, Солнечногорске, ЗАТО Молодежный и Звездный Городок.

Общая протяженность тепловых сетей в Московской области составляет 10 846 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что 36% всех жалоб жителей Подмосковья в сфере ЖКХ приходится на работу управляющих компаний.

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