Более 2,2 млн подмосковных семей получили выплаты на детей

Выплаты на детей в Подмосковье уже получили более 2,2 миллиона семей. Их начали выдавать по указу президента Владимира Путина с апреля. На эти цели уже выделили 29,9 миллиарда рублей. об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Выплаты на детей до трех лет и единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет в Подмосковье получили более 2,2 миллиона семей.

Право на выплату пять тысяч рублей до трех лет имеют все семьи, даже те, которые не получали материнский капитал. Главное условие — первый ребенок в семье должен быть рожден или усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Деньги семьи получают с апреля по июнь.

А 10 тысяч рублей единовременно могут получить те семьи, в которых есть дети от трех до 16 лет.

Все выплаты полагаются семьям с российским гражданством.

Подать заявку на получение выплаты можно до 1 октября этого года. Заявления принимают на портале госуслуг и при личном обращении в Пенсионный фонд России по предварительной записи.