Подмосковье 04 декабря 2023, 16:32 Более 2,2 миллиарда рублей задолженностей по арендной плате погасили в Подмосковье за год Unsplash

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За десять месяцев 2023 года задолженность по арендной плате за недвижимость в Подмосковье погасили на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Ситуация, когда арендатор не платит арендную плату или вносит ее в неполном объеме, встречается, к сожалению, часто. С целью увеличения поступлений арендных платежей, а также контроля над сокращением задолженности по арендной плате, в каждом городском округе проводится целый комплекс мероприятий», — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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За это время в бюджет муниципальных образований от взыскания задолженности по договорам аренды поступило почти два миллиарда рублей за земельные участки неразграниченной собственности, 174 миллиона рублей за земельные участки муниципальной собственности и 138 миллионов рублей за муниципальное имущество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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