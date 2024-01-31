Подмосковье 31 января 2024, 13:45 Более 210 миллионов рублей выделят на соцконтракты в Подмосковье в 2024 году Министерство социального развития Подмосковья

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Выплаты по социальным контрактам проиндексировали в 2024 году. В бюджете Подмосковья предусмотрели 210 миллионов рублей на эти расходы.

«Теперь размер выплаты для поиска работы составляет почти 20 тысяч рублей ежемесячно. Но чаще всего жители оформляют социальный контракт на открытие личного дела», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Максимальный размер выплаты по социальному контракту на предпринимательство доходит до 350 тысяч рублей. Предложения и бизнес-планы рассматривает комиссия при окружном управлении Министерства социального развития Московской области.

Оформить социальный контракт можно, подав заявление через федеральный портал госуслуг.

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