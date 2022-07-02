Более 2,1 тысячи тонн гумпомощи отправили в Донбасс из Подмосковья

Трехдневный проектный семинар Общественной палаты Московской области проходит в Долгопрудном. На заседании 2 июля обсуждали организацию гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.

«Это первый наш опыт проведения выездного семинара членов Общественной палаты, и мне кажется, что он будет эффективен. Все активно взаимодействуют, обсуждают важные вопросы. Сегодня мы говорим о гуманитарной миссии Общественной палаты, оказании содействия нашим братьям на Донбассе, — сказал председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

Он отметил, что Подмосковье оказывает большую поддержку районам ЛДНР.

«Это волонтерство, гуманитарная и другая помощь. Гуманитарный конвой, который отправляется на Донбасс, приходит непосредственно к людям, и эта помощь очень ощутима жителями», — подчеркнул Торкунов.

Гумпомощь собирают в ресурсных центрах Подмосковья, вузах, школах, муниципальных общественных палатах. Все адреса размещены на сайте «Волонтеры Подмосковья». Свыше 1800 добровольцев принимают участие в сборе помощи. Они консультируют жителей по телефону об актуальных предметах сбора, принимают, сортируют, фасуют товары, чтобы отправить их в распределительный центр в Домодедове или пункты временного размещения.

«Мы открыли 130 пунктов приема гуманитарной помощи, куда люди активно несут вещи, еду, игрушки, средства личной гигиены — кто что может. В марте Общественная палата Московской области провела ВКС с коллегами из Донбасса, и мы поняли, что нужно регулярно отправлять этот важный для людей груз, а самое главное — делать это адресно. Я хотела бы поблагодарить членов Общественной палаты, кто профессионально, с душой, организованно включился в эту работу, — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Министр отметила также, что все люди помогают по-разному — кто-то транспортом, кто-то продуктами.

«И это неоценимая помощь. Наш губернатор максимально вовлечен во все общественные дела, без его поддержки у нас мало что получилось бы», – сказала Екатерина Швелидзе.

Акция «Доброе дело», которую инициировали школьники, а губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал, стартовала в регионе 12 апреля. Благодаря акции отправили почти 900 тонн самых необходимых товаров на Донбасс и освобожденные территории.

Всего на сегодняшний день из Подмосковья отправлено более 2,1 тысячи тонн груза. Помощь доставлена в Донецк, Ясиноватую, Мариуполь, Горловку, Запорожье, Новоазовский, Тельмановский районы, Светлодарск, Рубежное, Северодонецк, Первомайское, Кременную и другие населенные пункты.

Более 160 тонн гуманитарной помощи распределены между беженцами, находящимися в Подмосковье, в том числе в пунктах временного размещения. Сейчас на складе в Домодедове готовят к отправке еще более 200 тонн груза.