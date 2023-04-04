Подмосковье 04 апреля 2023, 01:28 Более 21 тысячи пассажиров с велосипедами перевезли поезда ЦППК с начала года АО "Центральная ППК"

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С января 2023 года поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли более 21 тысячи велосипедов. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Больше всего велосипедов провезли на Ярославском направлении — 4,9 тысячи человек с велосипедами. Также в тройке самых спортивных направлений — Казанское и Курское, где проехались со спортинвентарем 3,6 тысячи и 2,5 тысячи соответственно. Больше всего двухколесного транспорта было в марте — более восьми тысяч раз.

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Пассажирам разрешено провозить в поездах ЦППК один велосипед, разместив его на специальных креплениях в головных вагонах или в тамбурах. Для этого нужно оформить нулевой билет в кассах на станциях или в билетных автоматах.

Бесплатно перевезти велосипед можно и на других направлениях с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 часов. В остальное время стоимость велобилета в поездах ЦППК составляет 60 рублей при дальности пути до 100 километров и 120 рублей — при дальности пути более 100 километров.

Для тех, кто часто путешествует и на электропоезде, и на велосипеде, разработана специальная услуга — «Велоопция».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Благодаря новому транспортному узлу пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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