Более 21 тысячи изделий изготавливает Жостовская фабрика каждый год

Жостовская фабрика декоративной росписи ежегодно производит более 21 тысячи изделий. Мастера Жостова продолжают бережно хранить и передавать из рук в руки наследие, получившее мировую известность с начала XIX века.

В прошлом году жостовскому промыслу исполнилось 195 лет. При создании жостовской росписи не используются образцы и трафареты. Традиционно в центре рисунка изображаются розы в окружении других цветов. Роспись производится масляной краской, которую разводят льняным маслом.

На сегодняшний день у Жостовской фабрики насчитывается порядка 150 форм подносов. При этом большинство форм делают по-прежнему вручную, отметили представители фабрики.

Более 60% видов промысла этого профиля в России представляют предприятия народных художественных промыслов Подмосковья. Всего в регионе 19 таких предприятий.

История жостовского промысла восходит еще к началу ХIХ века, когда в нескольких подмосковных селах и деревнях бывшей Троицкой волости (сейчас это Мытищинский район Московской области, — прим. ред.) — Жостове, Осташкове, Хлебникове, Троицком — возникли мастерские, в которых изготавливались расписные лакированные изделия из папье-маше.

Появление жостовского расписного подноса связано фамилией братьев Вишняковых.