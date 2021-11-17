Более 21 тысячи изделий изготавливает Жостовская фабрика каждый год
Жостовская фабрика декоративной росписи ежегодно производит свыше 21 тысячи изделий
Жостовская фабрика декоративной росписи ежегодно производит более 21 тысячи изделий. Мастера Жостова продолжают бережно хранить и передавать из рук в руки наследие, получившее мировую известность с начала XIX века.
В прошлом году жостовскому промыслу исполнилось 195 лет. При создании жостовской росписи не используются образцы и трафареты. Традиционно в центре рисунка изображаются розы в окружении других цветов. Роспись производится масляной краской, которую разводят льняным маслом.
На сегодняшний день у Жостовской фабрики насчитывается порядка 150 форм подносов. При этом большинство форм делают по-прежнему вручную, отметили представители фабрики.
Более 60% видов промысла этого профиля в России представляют предприятия народных художественных промыслов Подмосковья. Всего в регионе 19 таких предприятий.
История жостовского промысла восходит еще к началу ХIХ века, когда в нескольких подмосковных селах и деревнях бывшей Троицкой волости (сейчас это Мытищинский район Московской области, — прим. ред.) — Жостове, Осташкове, Хлебникове, Троицком — возникли мастерские, в которых изготавливались расписные лакированные изделия из папье-маше.
Появление жостовского расписного подноса связано фамилией братьев Вишняковых.