Более 21 тысячи договоров по льготной ипотеке заключили в Подмосковье

В Подмосковье по льготной ипотеке заключили свыше 21 тысячи сделок. Регион, где каждую вторую квартиру в новостройках покупают на ипотечные средства, благодаря президентской программе получил огромное подспорье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью РИА «Новости», что многие семьи могут купить жилье только в ипотеку.

«Огромное подспорье оказала президентская программа льготной ипотеки — Подмосковье в тройке лидеров по количеству сделок, у нас уже их заключено больше 21 тысячи», — сказал глава региона.

Он пояснил, что в Подмосковье берут займы на приобретение каждой второй квартиры. Причем одновременно с президентской программой в области действуют в полном объеме и региональные ипотечные льготы. Например, участие в «Социальной ипотеке» могут принять медики, учителя, воспитатели, уникальные и молодые специалисты.

Программу льготной ипотеки в новостройках запустили в России весной 2020 года. Процентная ставка по приобретению жилья по ней снизилась до 6,5%. Программу продлили до 1 июля 2021 года.