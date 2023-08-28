Подмосковье 28 августа 2023, 22:22 Более 21 тысячи человек посетили выступления второго этапа фестиваля «Город танцует в парках» в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Заключительные выступления второго этапа фестиваля известного хореографа Егора Дружинина «Город танцует в парках» прошли в семи городских округах Подмосковья. Концерты посетили более 21 тысячи человек, свои номера представили 789 участников.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, выступления прошли в Можайске, Наро-Фоминске, Краснознаменске, Истре, Лобне, Химках и Солнечногорске.

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«Прекрасным завершением второго этапа фестиваля „Город танцует в парках“ стал вечерний концерт в Солнечногорске, на набережной озера Сенеж. Здесь собралось рекордное количество посетителей во время проведения мероприятия — семь тысяч человек. Это говорит о популярности проекта и повышенном интересе к его жизни среди жителей», — отметила директор Московской областной дирекции по развитию парков Ксения Васильева.

Финальный гала-концерт фестиваля состоится 2 сентября в Пестовском парке в Балашихе. На нем выступят лучшие коллективы, показавшие свои навыки на отборочных этапах, которые поборются за звание победителя.

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