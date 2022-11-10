Подмосковье 10 ноября 2022, 11:22 Более 21 миллиона проб на COVID-19 взяли в Подмосковье с начала пандемии Unsplash

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Основными методами диагностики новой коронавирусной инфекции остаются исследования ПЦР и ИХА. За все время в Подмосковье было проанализировано более 21 миллиона таких проб.

«Несмотря на то, что COVID-19 отступил, ежедневно мы продолжаем выявлять новые случаи заболевания. В среднем в Подмосковье проводится порядка 20 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию в сутки», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Тестирование на COVID-19 проводится бесплатно по назначению врача при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты ПЦР-теста приходят на телефон.

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Специалисты по-прежнему рекомендуют пройти вакцинацию для того, чтобы снизить риск тяжелых осложнений после болезни. Сделать это можно бесплатно в одном из пунктов по всему Подмосковью.