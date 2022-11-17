Подмосковье 17 ноября 2022, 13:41 Более 207 гектаров охранных зон вблизи ЛЭП расчистили в Подмосковье с начала года

Читать 360tv в

С начала года специалистам «Мособлэнерго» удалось расчистить более 207 гектаров охранных зон, расположенных вдоль трасс ЛЭП в Подмосковье. За это время получилось выполнить примерно 92% от годового плана. Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта, которая реализуется в компании. В целом планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности 225 гектаров, которые проходят вдоль линий электропередачи.

Расчистка и опиловка деревьев проводится на фоне правил установления охранных зон объектов и условий использования некоторых земельных участков. Как рассказали в Министерстве энергетики Подмосковья, на воздушных линиях класса напряжения вырубать просеки совершенно не обязательно. Есть правило — расстояние от самого изолированного провода до крон деревьев не должно быть меньше 30 сантиметров, а если провод не изолирован, то такое требуемое расстояние автоматически увеличивается до одного метра.

Реклама

На тех линиях, где напряжение выше 1000 вольт, обязательно нужно прорубать соответствующие просеки, а расстояние между проводами ЛЭП и кронами деревьев должно быть в некоторых случаях не менее трех метров, а в отдельных — еще и не менее четырех метров.

Реклама

Работы по расчистке трасс ЛЭП в рамках программе капитального ремонта проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.