Подмосковье 07 июня 2023, 13:32 Более 2000 незаконных рекламных конструкций устранили в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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С начала 2023 года лесничие Подмосковья демонтировали 2141 незаконных рекламных баннеров в природных зонах региона. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

По словам курирующего Комлесхоз зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, прибитые к деревьям с помощью гвоздей, саморезов и проволок таблички, плакаты и объявления могут нести вред посадкам в лесных чащах.

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«Такие варварские способы крепления способствует проникновению в ствол различных инфекций и грибков, приводящих к гибели дерева», — отметил Филимонов.

Наибольшее количество несогласованных рекламных конструкций удалили в Орехово-Зуевском, Звенигородском, Истринском и Талдомском лесничествах. За их незаконное размещение предусмотрено административное наказание в виде штрафов в размере от 40 до 300 тысяч рублей.

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