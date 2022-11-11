Подмосковье 11 ноября 2022, 18:47 Более 2000 голосов отдали жители Подмосковья за благоустройство деревни Черное

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В деревне Черная пройдут масштабные работы по благоустройству. Одна из общественных территорий собрала более двух тысяч голосов. Предстоящие планы по благоустройству обсудили с главой округа Татьяной Витушевой.

В этом году по всей стране проходило голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. Территория в деревне Черная набрала более двух тысяч голосов.

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«Где-то, может быть, обустроить тропиночно-дорожную сеть, чтобы людям было легче проходить эту березовую рощу, идя в соседний муниципалитет. Все эти работы мы начнем уже весной, и, я думаю, уже в следующий сезон эта территория полностью преобразится», — сказала Татьяна Витушева.

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На благоустроенной территории сделают хороший газон и высадят деревья. Благоустройство пройдет на участке площадью один гектар. А недалеко отсюда находится дорога — это единственный въезд в один из жилых комплексов. Покрытие на улице Широкая было в плохом состоянии, здесь положили 500 метров нового полотна. Теперь въезд стал удобным, а главное — безопасным.

В деревне Черная у жителей есть и другие запросы. В частности, в одном из микрорайонов жители попросили, чтобы здесь появился участковый пункт полиции, ведь поблизости его нет. Помещение для него уже нашли. Пункт будет обслуживать ближайшие территории. В помещении сделают косметический ремонт и оснастят его всем необходимым. Установят двери, на окнах — металлические решетки, сигнализацию. Во второй части этого здания планируется открыть фельдшерско-акушерский пункт.

«Наличие данного медцентра упростит жизнь людей этой территории, и надеюсь, что внесет больший комфорт», — сказала Татьяна Витушева.

Участковый и фельдшерско-акушерский пункты планируют открыть в январе 2023 года.

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