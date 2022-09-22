Более 2000 детей побывали на уроках хоккея в Балашихе | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 18:19 Поделиться Telegram

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Viber Более 2000 детей побывали на уроках хоккея в Балашихе

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Очередной «Урок хоккея с КХЛ» провели спортсмены клуба «Витязь» для школьников Балашихи 22 сентября. На этот раз хоккеисты посетили школу № 32 в жилом комплексе «Измайловский лес».

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Перед детьми выступил нападающий подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Иван Зинченко. Он продемонстрировал школьникам экипировку профессионального хоккеиста, рассказал об особенностях амуниции и названиях ее отдельных элементов. Игрок профессионального хоккейного клуба вдохновил юную аудиторию, которая засыпала спортсмена вопросами о мире «большого хоккея».

«Для нас это очень важное мероприятие. Это не просто лекции, все проходит в игровой форме. Большой ажиотаж, улыбки — это очень здорово. Губернатор Андрей Воробьев ставит задачи по разработке нестандартных, новых форматов вовлечения в спорт — это как раз один из таких случаев», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, который был почетным гостем мероприятия.

На «Уроке хоккея» в школе № 32 побывали более 500 учащихся. До этого такие же занятия прошли в двух других школах Балашихи — в общей сложности, за три дня на встречах с хоккеистами побывали более двух тысяч ребят. Каждый из них получил брошюру, выпущенную КХЛ, а также билеты на домашнюю игру «Витязя» против хоккейного клуба «Сибирь», которая пройдет в ледовом дворце «Арена Балашиха» 25 сентября.

«Идея урока хоккея нам пришла давно, мы ее развивали совместно с Министерством просвещения России. Это одна из наших стратегий в КХЛ — работа с болельщиками и с молодым поколением до 17 лет. Уроки проходят в городах, где присутствуют команды КХЛ. Детям очень нравится, сегодня я сам видел это», — рассказал президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

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