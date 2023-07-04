Подмосковье 04 июля 2023, 14:39 Более 200 зон обгона на дорогах оптимизируют в Подмосковье для предотвращения лобовых аварий Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

С начала года на дорогах Подмосковья произошло 111 встречных столкновений, которые унесли жизни 144 человек. В Минтрансе региона рассказали, какие меры предпринимаются для того, чтобы снизить число таких аварий.

«Мы начали оптимизировать 240 зон обгона, а также планируем к осени разделить транспортные потоки на 75 участках дорог с помощью тросовых ограждений. Трос является эффективным средством: в случае съезда с полосы водитель не вылетает на встречную, а упирается в него», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

По его словам, при столкновениях на участках дорог с тросом не фиксируются погибшие — повреждения получают только машины. К осени общая протяженность новых ограждений составит более 20 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом. По его словам, в Московской области проходит самая протяженная в стране дорожная сеть и одной из приоритетных задач властей является содержание трасс и обочин в благоприятном состоянии.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».