08 сентября 2023, 16:15
Более 200 знаков установили на муниципальных дорогах в Дмитрове с начала года
На муниципальных дорогах в Дмитрове установили 210 новых знаков с начала года. Также для повышения безопасности специалисты обустроили искусственные неровности, обновили разметку.
«Своевременное выполнение таких работ напрямую влияет на безопасность дорожного движения и помогает водителям ориентироваться в дорожной ситуации», — уточнили в администрации округа.
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С начала года дорожники нанесли 150 километров дорожной разметки и сделали 20 искусственных дорожных неровностей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Люберцах открыли новый путепровод открыли на Октябрьском проспекте.
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Дороги
Дмитров
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