Подмосковье 08 сентября 2023, 16:15 Более 200 знаков установили на муниципальных дорогах в Дмитрове с начала года Фото: администрация Дмитрова

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На муниципальных дорогах в Дмитрове установили 210 новых знаков с начала года. Также для повышения безопасности специалисты обустроили искусственные неровности, обновили разметку.

«Своевременное выполнение таких работ напрямую влияет на безопасность дорожного движения и помогает водителям ориентироваться в дорожной ситуации», — уточнили в администрации округа.

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С начала года дорожники нанесли 150 километров дорожной разметки и сделали 20 искусственных дорожных неровностей.

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