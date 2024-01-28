Подмосковье 28 января 2024, 22:02 Более 200 жителей Волоколамска поучаствовали в забеге «Православие и спорт» Unsplash

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Местом проведения традиционного крещенского забега стал Храм Рождества Богородицы в Волоколамске. Дистанцию длиной 2200 метров проложили через живописный городской парк.

Главное не показанный на дистанции результат, а единение и здоровый дух. Такой формат соревнований давно пришелся по душе волоколамцам и гостям города. В шестом Крещенском забеге приняло участие более двухсот спортсменов от четырех до 74-х лет.

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«Особенно приятно, что в год, объявленным нашим президентом „Годом Семьи“, сегодня собрались участники целыми семьями. Православие и спорт — основа отношений, возрождение традиций», — сообщила начальник Управления системой образования администрации Волоколамского городского округа Марина Марнова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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