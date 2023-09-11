Подмосковье 11 сентября 2023, 14:25 Более 200 жителей села Шубино смогут подключиться к газу по губернаторской программе Мособлгаз

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Строительство газопровода продолжается в селе Шубино Домодедовского округа. Оборудование будет работать по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» с четвертого квартала 2023 года.

На данный момент рабочие проложили 850 метров газопровода. Его строительство позволит жителям 144 частных домов получать топливо.

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Министр энергетики Московской области Александр Самарин, заявил, что всего в текущем году в регионе построят не менее 300 километров новых газопроводов в 60 населенных пунктах. Таким образом, в Московской области к газу подключат более 10 тысяч человек.

До 2030 года по губернаторской программе намерены газифицировать более 500 населенных пунктов.

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