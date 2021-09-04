Более 200 жителей Реутова откроют празднование Дня города традиционным забегом

Традиционный легкоатлетический забег открыл празднование Дня города в Реутове. В нем приняли участие более 200 спортсменов самых разных возрастов. На дистанцию вышли и младшие школьники, и пенсионеры.

Старт забегу дали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и глава городского округа Станислав Каторов. Но на этом праздничные мероприятия на закончатся.

Горожан и гостей Реутова ждут соревнования по стритболу, волейболу, настольному теннису, автомобильное шоу и открытие выставки «Арт-Реутов». В программу также включили показательную работу творческой лаборатории достижений детского технопарка «Изобретариум», танцевальный фестиваль и фестиваль водных фонариков в парке Фабричного пруда, сообщили в пресс-службе Каторова.

Помимо этого, пройдет большой концерт, на котором выступят Jony, группы «Республика», «Калейдоскоп», Mana Project. Ровно в 22:00 прогреми праздничный салют.

Подобный план всех торжеств опубликован на сайте администрации Реутова и в городских соцсетях.