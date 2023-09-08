Подмосковье 08 сентября 2023, 02:00 Более 200 жителей Подмосковья поучаствовали в вебинарах от стройнадзора Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области провел 22 вебинара на тему «Порядок подачи уведомления на РПГУ о начале и завершении сноса объекта». Около 200 человек поучаствовали в них и направили интересующие вопросы.

«Чаще всего жителей интересовали правила заполнения электронной формы заявления на региональном портале госуслуг (РПГУ), перечень необходимых документов для оказания этой услуги и причины отказов», — уточнили в ведомстве.

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Вебинары проходили с апреля этого года. Тогда ведомство оцифровало соответствующую услугу о носе.

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