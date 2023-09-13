13 сентября 2023, 18:25
Более 200 жителей Мытищ проверили здоровье в Центральном городском парке
Бесплатный выездной осмотр здоровья провели для жителей Мытищ в Центральном городском парке. В нем приняли участие более 200 человек.
Желающие прошли антропометрию, измерили артериальное и внутриглазное давление, а также сдали экспресс-анализы крови. При необходимости в результате таких обследований пациентов могут направить в поликлинику для прохождения углубленной проверки.
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Следующий выездной осмотр пройдет 17 сентября возле Дворца культуры «Яуза». Для участия в проверке организма желающим необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.
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Здравоохранение
Мытищи
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