Подмосковье 13 сентября 2023, 18:25 Более 200 жителей Мытищ проверили здоровье в Центральном городском парке пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Бесплатный выездной осмотр здоровья провели для жителей Мытищ в Центральном городском парке. В нем приняли участие более 200 человек.

Желающие прошли антропометрию, измерили артериальное и внутриглазное давление, а также сдали экспресс-анализы крови. При необходимости в результате таких обследований пациентов могут направить в поликлинику для прохождения углубленной проверки.

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Следующий выездной осмотр пройдет 17 сентября возле Дворца культуры «Яуза». Для участия в проверке организма желающим необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

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