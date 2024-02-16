Подмосковье 16 февраля 2024, 17:58 Более 200 заявок по электричеству в жилых домах отработали в Подмосковье за месяц ГУСТ МО

Читать 360tv в

С начала года в Подмосковье устранили 244 нарушения в подаче электричества в жилые дома. Заявки отработали в 38 городских округах.

Инспекторы ГУСТ Подмосковья рассказали, что больше всего обращений по электричеству поступило от жителей Дмитрова, Лобни и Шатуры. Из Дзержинского, Долгопрудного, Дубны, Жуковского, Котельников, Луховиц, Талдома и Шаховской не было ни одной заявки.

Реклама

Дом может оказаться временно обесточенным по нескольким причинам. Бывает, что это связано с проведением плановых ремонтных работ или с неоплатой счетов.

Если произошел скачок напряжения и электричество отключилось, нужно отсоединить все приборы от сети, выключить свет и обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Можно оставить заявку на портале Единой диспетчерской службы Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».