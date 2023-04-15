Подмосковье 15 апреля 2023, 09:44 Более 200 заявок отработали в штабе помощи участникам СВО в Шаховской

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Штаб помощи участникам специальной военной операции и их семьям был создан в Шаховской 21 сентября прошлого года. С того времени жители и волонтеры городского округа выполнили около 200 заявок от военнослужащих и собрали сотни килограммов гуманитарки.

«Мы собираем разную помощь: кто-то помогает материально, а кто-то приносит определенные позиции, необходимые нашим ребятам. Каждому мобилизованному мы передали рюкзак с вещами первой необходимости и спальник» — рассказала руководитель Центра поддержки военнослужащих и их семей в Шаховской Анна Сумина.

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После того как штаб снабдил ребят первым необходимым, начали работать по точечным запросам. Кто-то просит помочь с приобретением формы, кому-то нужны рации. Для нужд СВО закупили уже более 10 монокуляров.

Волонтерское объединение «Шаховская — нашим» также активно помогает участникам СВО. Активисты вяжут сети, заливают блиндажные свечи, делают носилки. Не остаются в стороне и местные предприятия, а также школы и детские сады. Все вносят свой вклад в общее дело.

Свыше 3,6 тысячи тонн гуманитарной помощи собрали на акции «Доброе дело» в Подмосковье за год. Ровно год назад школьники обратились к губернатору Андрею Воробьеву с просьбой поддержать проект.