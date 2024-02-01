Подмосковье 01 февраля 2024, 17:38 Более 200 заявок на ремонт пола в подъездах отработали в Подмосковье в январе Пресс-служба ГУСТ МО

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Количество обращений по ремонту напольного покрытия в подъездах снизилось на 15% за год. В январе управляющие компании отработали 212 таких заявок.

По данным ГУСТ Подмосковья, больше всего жалоб поступило из Люберец, Балашихи, Ленинского округа и Красногорска. Все поступившие заявки отработаны.

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В январе 2022 года обращений на ремонт пола и ступеней в подъездах было на 15% больше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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