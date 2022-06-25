Более 200 выпускников попрощались со школой в Шатуре

Масштабное прощание выпускников со школой впервые организовали в Шатуре. Для уже бывших учеников на сутки закрыли парк имени Гагарина. Праздничное мероприятие посетили более 200 молодых людей.

Для выпускников в Шатуре организовали танцы, провели мастер-классы и фотосессии.

«Нам очень понравилась программа, которая здесь очень волнительно, очень весело, очень интересно», — поделился один из присутствующих.

С отличием в этом году школы в городском округе окончили 36 выпускников. Четверым удалось набрать 100 баллов на ЕГЭ. Теперь юноши и девушки выбирают, куда им поступать.

«Я на педиатрию хочу поступать либо на лечебное дело в московские медицинские вузы. Не знаю, какие результаты по биологии придут. Пока все отлично», — рассказал еще один выпускник.

Со школой выпускники прощались шумно. Девушки даже взяли с собой кроссовки, чтобы было удобнее танцевать. Праздновали свой выпускной молодые люди на полуночи, а затем пошли встречать рассвет. Всего о школой в Шатуре простились 240 выпускников. Гуляния проходили в парке имени Гагарина.