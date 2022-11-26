Подмосковье 26 ноября 2022, 19:03 Более 200 встреч по вопросам ЖКХ проведут в Лобне

Читать 360tv в

Жители дома № 17 на улице Чайковского в Лобне обсудили со своей управляющей компанией и другими обслуживающими организациями безопасность газового оборудования, новые качели для детей и ремонт лифта. Представители администрации Лобни вели протокол встречи, чтобы все предложения были учтены и реализованы.

Реклама

«Все заявки будут контролироваться в режиме онлайн, и об их устранении будут информироваться оперативно председатели многоквартирного дома», — отметили в администрации Лобни.

Председатель многоквартирного дома (или по-старому управдом) — важная часть системы, которая выстраивается в Лобне по инициативе главы Игоря Демешко. Он убежден, что изменить ситуацию в сфере ЖКХ можно только c участием самих жителей. А проводниками их идей должны выступать председатели советов домов. Для того, чтобы наладить такое взаимодействие, и проходят встречи во дворах.

Жители еще одного дома — № 6 на улице Калинина — попросили подстричь кусты на придомовой территории, отремонтировать ограждения на детской площадке и установить информационные доски во всех четырех подъездах. Все, что можно сделать оперативно, управляющая компания обязуется воплотить в жизнь в ближайшие дни.

Более масштабные вопросы вносятся в инвестпрограмму — по ним будут составляться проекты и сметы, чтобы представить на согласование председателю и совету дома.

Такие встречи прошли уже в каждом пятом многоквартирном доме в Лобне. Всего их предстоит провести более 200, рассказали в администрации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».