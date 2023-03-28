Подмосковье 28 марта 2023, 14:21 Более 200 врачей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

Читать 360tv в

Министерство имущественных отношений Подмосковья предоставило медикам уже более 200 участков для строительства дома с января. Мера поддержки реализуется в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«С момента действия госпрограммы „Земля врачам“ землевладельцами стали уже 1,8 тысячи специалистов», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Реклама

Землю можно получить в течение 15 рабочих дней с регистрации договора в Росреестре, также есть возможность строительства жилого дома. После пяти лет медики смогут оформить участок в собственность бесплатно.

Семья Лелековых из округа Орехово-Зуево тоже получила участок по программе «Земля врачам». Анатолий Викторович — анестезиолог-реаниматолог, а Ирина Александровна — педиатр.

«Рядом работа, школа, детский сад, парк — все, что нужно для семейной жизни. Осталось дело за большим домом, и его мы обязательно построим», — говорят супруги.

Чтобы подать заявку на получение земли, нужно или обратиться в местную администрацию, или самостоятельно найти участок на публичной кадастровой карте и подать заявление на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».