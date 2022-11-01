Более 200 вопросов по строительству решили в Подмосковье через портал «Добродел» за октябрь | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 14:27 Более 200 вопросов по строительству решили в Подмосковье через портал «Добродел» за октябрь

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В октябре 2022 года в Московской области на портал «Добродел» поступило сразу 204 обращения. Это немного меньше, чем было месяцем раньше. Самую большую активность показали жители Одинцова, Красногорска, Ленинского.

«Наибольшее количество обращений (101) поступило по содержанию строительных площадок. Жители сигнализировали из городских округов Одинцовский (ЖК „Лайково“, ЖК „Инновация“), Богородский (село Бисерово), Красногорск (поселок Отрадное), Дмитровский (деревня Целеево), Истра (микрорайон Восточный). Каждый вопрос отработан инспекторами ведомства», — уточнил Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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В целом сообщения поступали по разным темам. 67 из них касались незаконного строительства, в 20 случаях факты подтвердились в Балашихе и не только — там обнаружили самовольные постройки. По остальным объектам просто оформили запросы, после этого назначают проверки. Если нарушения подтверждаются, материалы сразу же направляются в округа, а самострой ликвидируется.

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Кроме того, жители успели получить ответы сразу на 23 обращения по ходу строительства объектов. Всего на портал с самого начала поступило 2075 обращений. Все уже удалось устранить.