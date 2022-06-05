Более 200 волонтеров Подмосковья подключились к акции «Вода России» в День эколога

Сегодня в России отмечают День эколога и отпраздновать его решили максимально продуктивно. Жители Подмосковья, Калужской и Тульской областей объединились для участия в масштабной акции в рамках программы «Вода России». Экоактивисты и добровольцы расчистили берега реки Оки.

В Московской области к акции подключили около 200 волонтеров, они расчищали береговые зоны в Серпухове и Тарусе Калужской области, рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

По мнению главы ведомства Тихона Фирсова, «Вода России» стала одной из самых важных экологических инициатив последних лет. Московская область ее традиционно поддерживает. Так, за три последних года в акции приняли участие почти четыре тысячи человек. Общими усилиями были расчищены 99 километров береговой линии. Министр добавил, что такие инициативы не только позволяют сделать чище берега рек и озер, но и учат бережно относиться к воде и природе.

«Я уверен, что ребята, которые сегодня вместе с нами чистили берег Оки, не будут мусорить сами. Идея провести субботник одновременно в трех регионах символична. Экология не признает административных границ, и мы наглядно показываем, что ответственность за чистоту рек и их экологическое благополучие общая», — сказал Фирсов.

После работы участники акции отправились в Тарусу, там для них организовали экологические лектории, мастер-классы, викторины. Развлекательная программа получилась насыщенной.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что Подмосковье очень зеленый регион, где развито волонтерство в сфере экологии, эта тема объединяет активистов самого разного возраста. Они организуют плоггинги, эко-сплавы, проводят экологические акции и уроки для детей.

«Я уверена, такой масштабный марафон в честь Дня эколога позволит ребятам из разных городов не только принести пользу природе, но и познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и интересно провести время», — сказала Швелидзе.

С 3 по 5 июня в рамках марафона провели более 300 субботников акции «Вода России» в более чем 60 регионах страны. Уборка рек и озер шла от Волгоградской области до Сахалина.

Проект «Вода России» продолжается. К акции может подключиться любой желающий на сайте берегдобрыхдел.рф. Можно стать как организатором, так и участником мероприятий по очистке водоемов.