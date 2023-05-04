Подмосковье 04 мая 2023, 08:23 Более 200 волонтеров подготовят для организации голосования за благоустройство в Одинцове

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Объекты для благоустройства продолжают выбирать в Подмосковье. Чтобы помочь жителям поучаствовать в голосовании, в Одинцове подготовят более 200 волонтеров.

В список локаций, участвующих в проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», входят 248 объектов из 56 городских округов. Отдать голос за благоустройство одного из них можно на онлайн-площадке до 31 мая. Определиться с выбором и проголосовать жителям Одинцова помогут волонтеры.

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«Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. Более 1800 активных ребят рассказывают жителям о том, какие объекты можно выбрать, как и где проголосовать. Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь». — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Одинцовском округе юных активистов оказалось немало. Для работы волонтерского штаба планировалось привлечь около 150 человек, но уже сейчас список желающих насчитывает более 200 добровольцев. Для них провели мастер-класс — рассказали о проекте, локациях и этапах работы в период голосования.

«Ребята, когда работают на локации, предлагают жителям Одинцовского городского округа принять участие в голосовании, проявить свою гражданскую позицию и отдать свой голос за тот или иной объект», — рассказал руководитель волонтерского штаба ФКГС Одинцовского городского округа Александр Зуев.

Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе «Волонтеры Подмосковья» и «Добро.ру».

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