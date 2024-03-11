Подмосковье 11 марта 2024, 16:58 Около 200 дверей в подъездах Мытищ отремонтировали по просьбам жителей с начала года

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Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области отчиталось о завершении работ по 170 обращениям, связанным с ремонтом входных дверей в многоквартирных домах в Мытищах. Ремонтные работы являются частью комплексной программы по поддержанию и повышению качества жилищно-коммунального обслуживания.

Входные двери привели в порядок на ряде адресов, включая Тенистый бульвар, дом 9; улица Красная Слобода, дом 5; Новомытищинский проспект, дом 39 корпус 2; ул. Сукромка, дом 19; 2-й Первомайский проезд, дом 13; Осташковское шоссе, дом 22 корпус 5; улица Щербакова, дом 14. Специалисты устранили неисправности и провели замену изношенных элементов.

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Напомним, что по регламенту, входные двери многоквартирных домов должны быть оборудованы самозакрывающимися механизмами и ограничителями хода. Кроме того, работники управляющих компаний должны регулярно красить двери, а перед входом в подъезд устанавливать скребки и решетки для очистки обуви.

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