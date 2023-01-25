25 января 2023, 13:58
Более 200 унитарных предприятий Подмосковья реорганизуют до 2025 года
В 2022 году в Московской области ликвидировали 49 муниципальных унитарных предприятий (МУП). На данный момент в регионе существуют еще 203 организации. Их реформирование будет продолжаться до 1 января 2025 года.
«По количеству сокращенных унитарных предприятий Московская область на протяжении пяти лет входит в десятку лучших регионов РФ», — заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
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Из 203 оставшихся МУПов часть реорганизуют, а 95 полностью ликвидируют.
«Шестьдесят одно предприятие, которое ведет в регионе деятельность в сфере естественных монополий, а именно тепло- и водоснабжения, останется. Они не подлежат ликвидации», — пояснила Наталья Адигамова.
Она сообщила, что 20 городских округов досрочно завершили ликвидацию МУПов.
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Бизнес
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