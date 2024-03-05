Подмосковье 05 марта 2024, 16:26 Более 200 учителей из Химок подали заявки на получение компенсации за аренду жилья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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С начала февраля более 200 учителей из Химок обратились с запросами о получение ежемесячной компенсации за аренду жилья. Инициативу в Подмосковье запустили по решению губернатора Андрея Воробьева.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Размер ежемесячной компенсации составляет 20 тысяч рублей. Для того чтобы подать заявку на получение этой выплаты, учителям необходимо обратиться на региональный портал госуслуг.

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«Одним из приоритетных направлений развития нашего округа является поддержка сотрудников образовательных организаций. Для учителей Химок предусмотрены различные ежемесячные надбавки к зарплате. Например, для классных руководителей — это дополнительные 11 тысяч рублей, а для молодых специалистов — около шести тысяч», — отметила депутат городского округа Химки Юлия Ишкова.

Компенсация аренды жилья предоставляется для педагогов русского языка и литературы, математики, информатики, физики, химии, биологии. Их рабочая нагрузка должна составлять не менее 27 часов в неделю. Для учителей начальных классов — 25 часов в неделю. Также у педагога и его семьи не должно быть собственного или служебного жилья в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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