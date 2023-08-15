Подмосковье 15 августа 2023, 10:36 Более 200 участников вышли на старт забега «Яблочный трейл» в Лобне Unsplash

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Забег «Яблочный трейл» прошел в Лобне ко Дню физкультурника. На старт вышли более 200 участников разного возраста и уровня подготовки.

Соревнования проходили в Лобненском лесопарке. Каждый участник мог выбрать ту дистанцию, которая ему по силам. Кто-то пробежал три километра без учета времени, кто-то шесть с половиной, 11 или даже 22 километра. Самые юные спортсмены участвовали в забеге на 600 метров. Все бегуны получили памятные медали, а победителям вручили корзину яблок.

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Ежегодно в Лобне проводят более 200 соревнований по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею и бегу. Любителям здорового образа жизни есть из чего выбирать. Также с каждым годом в округе строят больше спортивных объектов.

«Массовые мероприятия важны и для профессионалов, и для любителей. Поэтому в Лобне проходит их достаточное количество. У нас будет проходить Кубок главы по футболу, также на прошлых выходных был Кубок губернатора по волейболу», — поделился заместитель главы администрации городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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