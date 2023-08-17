Подмосковье 17 августа 2023, 16:41 Более 200 участников «Активного долголетия» посетили фестиваль по йоге в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Фестиваль «Йога — источник молодости» прошел в Подмосковье. Мероприятия посетили более 200 участников проекта «Активное долголетие» из 24 округов.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что для участников организовали мастер-классы по гвоздестоянию и аэройоге, ярмарки и другие активности. Фестиваль поделили на четыре блока: танцевальный, дыхательный, ароматерапии и хатха-йоги.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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