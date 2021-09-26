Более 200 тысяч штрафов выписали жителям Подмосковья за неправильный выгул собак

Жителям Московской области выписали 104 постановления и вынесли 44 предупреждения за неправильный выгул собак. Общая сумма штрафов составила более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

В ведомстве напомнили, что 25 июня в Московской области вступили в силу штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. За три месяца жителям региона выписали 104 постановления и вынесли 44 предупреждения за нарушение этих правил. Об этом сообщил председатель профильного комитета Мособлдумы Сергей Керселян.

«Еще полтора месяца назад было выписано всего семь штрафов на общую сумму 17 тысяч рублей. Мы видим рост более чем в 10 раз. Это связано с тем, что к данному вопросу контролирующие органы подходят серьезно. Владельцы домашних питомцев должны понять: правила выгула все же лучше соблюдать», — сказал он.

Хозяин должен убирать за своей собакой в общественных местах, а также выгуливать питомца только на специально отведенных территориях. При этом находиться на территории школ, детсадов или детских площадок с собаками запрещено. Также нельзя оставлять питомца на улице без присмотра.

Во дворах домов и других общественных местах на животных должны быть поводки и намордники. Без них могут гулять только декоративные собаки ростом до 25 сантиметров в холке или щенки до трех месяцев. Но они все равно должны быть на поводке или другом средстве контроля — например, в переноске.

Керселян подчеркнул, что сейчас на особом контроле находится вопрос о создании специальных площадок для выгула. Сейчас в 67 городских округах региона есть 125 таких мест.