Хоккейный матч в Балашихе помог собрать 200 тысяч рублей на поддержку детей-инвалидов | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 13:05 Поделиться Telegram

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Viber Хоккейный матч в Балашихе помог собрать 200 тысяч рублей на поддержку детей-инвалидов

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На благотворительном турнире по хоккею в Балашихе собрали крупную сумму для поддержки многодетной семьи. Семья Журавлевых воспитывает сразу восьмерых детей, и четверо из них инвалиды. Благотворительный турнир состоял из команды компаний «Технопул-Р» и Научно-исследовательского инженерного института, он прошел в Ледовом дворце «Арена Балашиха» 24 сентября.

«Сегодняшний матч — это в первую очередь существенная помощь семье с детьми. Для них это сейчас жизненно необходимо. Во-вторых, команды делают благое дело, совмещая его со своим любимым хобби. Думаю, такая идея приживётся и её поддержат и другие команды города», — сказал заслуженный мастер спорта СССР Юрий Ляпкин.

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Собранные средства собираются потратить на генетическое исследование двух детей — 11-летнего Петра и 16-летнего Ивана. В процедуре должны принимать участие и родители ребят. Собрать в целом нужно 380 тысяч рублей.

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«Петя родился со сложной патологией. У него делеция 14-й хромосомы. Отсюда вытекают и другие диагнозы, включая синдром Аспергера — это расстройство аутистического спектра и ДЦП. У Вани в три годика обнаружили эпилепсию. Когда мы стали плотно общаться с генетиками, обнаружили, что я с детьми являюсь носителями мутантного гена, который запускает процесс, и дети заболевают. Исследование поможет нам уточнить диагноз и даст понять, чего ждать дальше», — рассказала мама мальчиков Анна Журавлева.

Активисты проекта «Благотворительный матч» решили провести соответствующий турнир, который последние четыре года помогает детям, у которых есть тяжелые заболевания. Сам проект запустили еще в 2018 году, активисты к этому моменту успели провести восемь турниров по футболу и один по хоккею. Все собранные средства направлялись на поддержку семей с детьми-инвалидами.

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