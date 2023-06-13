Подмосковье 13 июня 2023, 16:39 Более 200 тысяч доз вакцины от бешенства для диких животных разложили в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Госветслужба Московской области разложила более 200 тысяч доз вакцины для диких плотоядных животных в лесах и труднодоступных местах. Препарат спрятали в съедобный брикет-приманку бурого цвета. Его распространили с помощью средств малой авиации.

«Она безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных, даже поедание нескольких таких брикетов-приманок с вакциной не повредит животному. Всего в этом году в регионе силами специалистов Госветслужбы Подмосковья разложат более 1,2 миллиона таких брикетов», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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В последние пять лет в Московской области снизилось количество случаев бешенства животных на 88%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке сельхозпредприятий. Он встретился с представителями хозяйств региона и обсудил развитие ферм.

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