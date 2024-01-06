Подмосковье 06 января 2024, 15:33 Более 200 точек для торговли и общепита организовали в Подмосковье на новогодних каникулах пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Предприятия торговли и общепита, расположенные в Московской области, продолжают работать, несмотря на новогодние каникулы. На территории парков, площадей и в местах массовых гуляний для жителей и гостей региона представлены фудтраки, ярмарки и киоски.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что невозможно представить новогодние праздники без предприятий торговли и общепита. Он отметил работу сотрудников потребительского рынка, которые трудятся в эти дни, чтобы жители и гости региона могли насладиться каникулами.

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«В местах притяжения организовано более 200 точек для размещения фудтраков, торговых тележек, павильонов и киосков с горячей едой, напитками, сувенирами и памятными подарками», — сообщил Владислав Мурашов.

Местами зимнего притяжения считаются катки, лыжные трассы, снежные и ледяные горки, а также парки и другие места, где для граждан организованы праздничные программы. Там все желающие могут приобрести горячие напитки, свежую выпечку и другую продукцию, включая сувенирную.

пресс-служба Минсельхозпрод МО пресс-служба Минсельхозпрод МО пресс-служба Минсельхозпрод МО пресс-служба Минсельхозпрод МО

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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