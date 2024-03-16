Подмосковье 16 марта 2024, 22:05 Более 200 территорий в Подмосковье приняли участие в голосовании за благоустройство Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Проведение IV Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Подмосковье. В этом году для участия выбрали 220 территорий в 53 городских округах. Среди них — скверы, площади, парки и набережные.

В рамках этого проекта участники движения «Волонтеры Подмосковья» будут отслеживать и помогать в проведении голосования. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе выразила признательность волонтерам за их непрерывную поддержку и участие в организации данного мероприятия. Она отметила, что голосование проводится уже четвертый год.

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«В этому году жителям региона помогают проголосовать более трех тысяч активистов на более чем 300 точках — они рассказывают о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале», — рассказала Екатерина Швелидзе.

Главная цель Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» заключается в преобразовании городов России для создания более комфортных условий проживания для граждан и стимулирования их развития.

«За пять лет работы программы в Подмосковье благоустроенно 219 территорий. Всероссийская платформа za.gorodsreda по выбору общественных территорий для благоустройства начала работать с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день 74 территории, выбранные жителями на платформе, уже благоустроены», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт всероссийскому голосованию по благоустройству в регионе.

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