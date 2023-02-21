Подмосковье 21 февраля 2023, 15:18 Более 200 танцоров из разных городов России выступили на фестивале в Лыткарине

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В Лыткарине прошел IX Открытый фестиваль-конкурс народного и стилизованного танца «Ларец танцев —2023». Более 200 человек из Москвы, Твери, Ржева и других городов России продемонстрировали свое мастерство.

На фестивале 16 коллективов выступили с 55 яркими номерами. Лыткарино на конкурсе представляли танцевальная студия «Шаг вперед» и спортивно‐танцевальный коллектив «Драйв».

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В этот раз, помимо техники исполнения, судьи уделяли внимание композиции, выразительности и художественности танца.

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«Мы танцуем для души, мы хотим подарить зрителю частичку нашей любви и тепла, а призовое место для нас — это как приятный бонус», — сказали участницы ансамбля народного танца «Звездочка» из Королева.

Гран-при фестиваля «Ларец танцев — 2023» был присужден ансамблю «Наследие» из Твери. Коллективу вручили кубок и грант на десять тысяч рублей.

Также в рамках фестиваля для участников прошли мастер-классы от ведущих специалистов в области народного танца.

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