Подмосковье 05 апреля 2024, 16:18 Более 200 студентов приняли участие в весенней школе вожатых в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Весенняя школа вожатых для студотрядов проходит в Подмосковье. Ее участниками стали более 200 человек.

«Весенняя школа вожатых как раз поможет подготовить к работе будущих педагогов, прокачает их профессиональные скиллы, а также научит быстро принимать решения в разных ситуациях», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

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Студенты обучаются по пяти основным направлениям: гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, сельское хозяйство, а также железнодорожная и педагогическая сферы.

Будущие вожатые узнают об истории студотрядов, нормативно-правовых основах деятельности педагогов, профессиональной этике, детской психологии и многом другом. После окончания школы ребятам предстоит сдать экзамен. Студенты, которые успешно пройдут испытания, получат свидетельство государственного образца, которое даст им возможность работать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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